Franse ziekenhuizen overvol met ernstige griepgevallen wegens hoog aantal ongevaccineerden

De griepepidemie, die normaal gesproken 10 tot 12 weken duurt, verrast in Frankrijk de zorg doordat het virus veel sneller om zich heengrijpt dan gebruikelijk. De zorg dreigt te crashen. Het aantal ziekenhuisopnames is binnen een paar dagen tot zeer ongebruikelijke aantallen gestegen. In overbelaste ziekenhuizen staan de gangen vol met brancards waarop besmette patiënten liggen. Dat is niet zonder risico. Onder patiënten die op een brancard blijven liggen in plaats van in een ziekenhuisbed neemt het aantal sterfgevallen met 40 procent toe.