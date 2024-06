Franse topvoetballer Kylian Mbappé roept Fransen op te gaan stemmen om extreemrechts buiten de deur te houden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

De Franse topvoetballer Kylian Mbappé heeft zich uitgesproken tegen extremisme in de Franse politiek. Dat deed hij tijdens een persconferentie op het EK voetbal in Duitsland. Ook riep Mbappé de Fransen, met name de jongeren, op te gaan stemmen bij de vervroegde parlementsverkiezingen over twee weken.

Mbappé bereidt zich met de Franse nationale ploeg voor op de eerste wedstrijd op het EK, maandagavond tegen Oostenrijk. Tijdens de persconferentie zei de steratleet dat hij "tegen extremen en verdeeldheid zaaiende ideeën" is. Ook sprak hij van een "cruciaal moment" in de Franse geschiedenis en nam hij het op voor zijn teamgenoot Marcus Thuram. Die riep zaterdag de Fransen op om "te vechten" om te voorkomen dat de radicaalrechtse Rassemblement National (RN) de verkiezingen zou winnen. De partij van Marine Le Pen gaat op kop in de peilingen. Die opmerkingen leverden Thuram de nodige kritiek op, maar volgens Mbappé had zijn ploeggenoot alle recht van spreken. "Vandaag kunnen we allemaal zien dat extremisten heel dicht bij het verkrijgen van de macht zijn. We hebben een kans om de toekomst van ons land te kiezen", aldus Mbappé.

In Nederland krijgen de woorden van Mbappé onder meer de goedkeuring van SP-leider Jimmy Dijk. Op X schrijft hij boven de video van Mbappé: 'Erg goed als mensen, sporters en (informele) leiders zich uitspreken tegen de politiek die mensen verdeelt.'

De voetbalbonden zelf houden er overigens niet van om politiek te bedrijven op toernooien. De UEFA zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraken van Mbappé, de Franse bond heeft zowel de spelers als journalisten inmiddels gevraagd om het niet over politiek te hebben.