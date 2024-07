Franse spoorwegen vlak voor start Spelen doelwit van gecoördineerde aanslagen

Het Franse treinverkeer is vrijdag zwaar verstoord door een gecoördineerde sabotageactie. Eurostar spreekt op zijn site van een “ aanslag op het Franse spoorwegnet ”. Door brandstichting kunnen de hogesnelheidstreinen op verschillende trajecten niet meer rijden. Dat heeft ook gevolg voor Nederlandse reizigers. Het HSL-treinverkeer wordt omgeleid via het oude spoor, waardoor de reis volgens Eurostar anderhalf uur langer duurt.

Volgens de Franse spoorwegen (SNCF) zijn 800.000 reizigers getroffen. De Franse minister van Transport Patrice Vergriete spreekt van “misdadige acties”. De NOS schrijft: “De faciliteiten van SNCF zijn vannacht op verschillende plekken beschadigd. Hierdoor zijn er problemen met drie hogesnelheidslijnen: de Atlantische TGV-lijn (Parijs-Le Mans), de oostelijke TGV-verbinding (Parijs-Straatsburg) en de hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lille. De TGV in het zuidoosten is niet getroffen. Hier is een aanval voorkomen, meldt SNCF.”