Franse politie pakt Rus op wegens destabilisatie-campagne Olympische Spelen

De Franse politie heeft een Russische man opgepakt die verdacht wordt van activiteiten om de Olympische Spelen te destabiliseren. Dat melden anonieme bronnen binnen justitie aan persbureau AFP . Het zou gaan om "het doorspelen van inlichtingen aan een buitenlandse mogenheid met het doel vijandelijkheden in Frankrijk op gang te brengen". Op een dergelijk misdrijf staat een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.

Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden bewijzen aangetroffen voor de organisatie van een destabilisatiecampagne. Waar het precies om gaat is onduidelijk maar er zou geen sprake zijn van terroristische activiteiten. Frankrijk heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een reeks aan Russische acties om onrust te zaaien rond beladen onderwerpen als de oorlogen in Gaza en Oekraïne.. Zo werden er doodskisten voor zogenaamd Franse militairen achtergelaten bij de Eiffeltoren en werden er rode handen geschilderd op het Holocaust monument. Ook werden er Davidsterren gekalkt op openbare gebouwen. Twee Moldaviërs die werken voor de Russische geheime dienst FSB zijn daarvoor opgepakt.