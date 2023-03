Franse schrijver Houellebecq verliest opnieuw rechtszaak tegen Nederlandse filmmaker die hem in bed lokte Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

De Franse bestellerschrijver Michel Houellebecq heeft in Amsterdam een rechtszaak verloren waarmee hij wilde voorkomen dat een compromitterende film over hem vertoond kan worden. In de film die is gemaakt door Stefan Ruitenbeek van kunstcollectief KIRAC, is onder meer te zien hoe de beroemde conservatieve auteur, die in zijn boeken afgeeft op de vrije seksuele moraal en andere progressieve verworvenheden, seks heeft met twee jonge vrouwen. Eerder haalde Houellebecq bakzeil bij de Franse rechter in een zelfde poging de film te verbieden.

Houellebecq beweert dat hij depressief was toen hij meewerkte aan de opnames. Hij zou ook vermoeid en onder invloed zijn geweest toen hij het contract ondertekende en niet ingezien hebben waar de inhoud op neerkwam. De rechter gaat daar niet in mee.

Het AD meldt:

Het is volgens de rechter ‘niet te begrijpen waarom Houellebecq wel heeft meegedaan aan de opnames als hij de overeenkomst echt problematisch vond’. Tussen de contractsluiting en het begin van de opnames van de film zat volgens de rechter bovendien ‘genoeg tijd om terug te komen op de inhoud van de overeenkomst en, als dat niet tot een oplossing zou leiden, te beslissen zijn medewerking te weigeren’.

Volgens Ruitenbeek wist Houellebecq wel degelijk waar hij aan meewerkte. Uit een interview met De Standaard wordt duidelijk dat er meerdere opnames zijn gemaakt, ook met zijn vrouw Li en een pornoactrice:

Houellebecq, Li en Jane hadden een trio, Ruitenbeek filmde - het was bedoeld voor Jane's OnlyFans-account. De schrijver en zijn vrouw droegen maskers om onherkenbaar te blijven. 'Nou, er was seks', zegt Houellebecq. 'Daarna weigerde ik mijn paspoort te geven (dat Jane nodig heeft voor autorisatie van de filmpjes op OnlyFans, red.). Ik wist niet dat dat nodig was. Maar dan zou het te makkelijk zijn om mij te herkennen. Dat wilde ik niet. Ik dacht dat het anoniem zou zijn, en dat alleen de abonnees van Jini het zouden zien.' Jane was ontevreden, ze voelde zich gebruikt. Li mailde Kirac dat ze dit soort zaken voortaan beter vooraf kunnen regelen.

Houellebecq kondigt aan door te blijven procederen want hij vreest voor zijn reputatie: "Ik ben al vrienden verloren, van katholiek rechts in Frankrijk. Ik heb geen woord van ze gehoord. Ik ben als een paria."