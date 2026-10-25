Franse oproerpolitie gedoogt geweld door extreemrechtse knokploegen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1234 keer bekeken • Bewaren

De politie is je beste vriend. Dat geldt in Frankrijk tenminste als je onderdeel uitmaakt van een fascistische knokploeg die eropuit is de massaprotesten tegen het regeringsbeleid met geweld te verstoren. Uit talloze ooggetuigenverslagen en videobeelden blijkt dat de Franse oproerpolitie de georganiseerde extreemrechtse hooligans niet alleen hun gang laten gaan, maar zelfs te hulp schiet.

Op beelden uit Montpellier is te zien hoe een kleine groep fascisten de veel grotere groep demonstranten aanvalt. Pas wanneer de demonstranten terugslaan komt de ME hardhandig in actie, waarbij de rechtsextremisten ongemoeid worden gelaten.

Sterker nog, ook is te zien hoe een van de demonstranten uiteindelijk op de grond ligt, omsingeld door ME’ers, terwijl een fascist op hem intrapt. De politieagenten doen niets om dat te stoppen.

Volgens Franceinfo maken de rechtsextremisten deel uit van een fascistisch collectief dat onder de naam AlfaRise opereert. Via Telegram coördineert de groep zijn aanvallen op de protesten in tientallen Franse steden.

Het is niet voor het eerst dat de politie in Montpellier zich achter extreemrechts geweld schaart. De website Basta! berichtte vorige maand ook al over fascistische knokploegen die zich na hun aanvallen veilig achter de politielinies konden terugtrekken.

Andere Franse steden laten een soortgelijk beeld zien. Zo werd in Rouen een hulpverlener van de demonstratie, met hulpvest als dusdanig duidelijk herkenbaar, aangevallen waarna de politie er nog een schepje bovenop deed en de man mishandelde. Ook daar konden de extreemrechtse knokploegen hun gang gaan onder toeziend oog van de ME.

Beelden uit Dijon waar fascisten ruggensteun krijgen van de politie:

In Lyon gold eerder deze week vanwege de protesten een avondklok. Rechtsextremisten gingen na ingang daarvan alsnog de straat op, getooid met onder meer White Power-symbolen. De politie trad er wederom niet op.

In Nice greep de politie uiteindelijk wel in, hoewel ook daar in eerste instantie de knokploeg zijn gang kon gaan. Nadat de groep extremisten daar inmiddels uit zo'n honderd man bestond en een grote aanval op de demonstranten dreigde, drong de politie de fascistische horde het centrum uit. Daarbij werden zeker elf mensen gearresteerd en werden onder meer pepperspray en gummiknuppels in beslag genomen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez, lid van de Renaissance-partij van president Emmanuel Macron en dus doelwit van de massaprotesten, sprak vergoelijkend over de fascistische knokploegen. Hij liet weten dat die er slechts waren om "extreemlinkse protestanten" tegen te houden en "winkeliers te beschermen".

De socialistische burgemeester Michaël Delafosse (SP) van Montpellier is minder bang om te benoemen. Hij spreekt van "extreemrechtse milities" en heeft beelden van de aanvallen en de politiesteun daaraan overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Parlementariër van het linkse LFI Thomas Portes heeft ook zijn afschuw uitgesproken over de zichtbare samenwerking tussen de oproerpolitie en de fascistische knokploegen.

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