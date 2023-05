Franse kustwachters aangeklaagd wegens opzettelijk laten verdrinken vluchtelingen in Kanaal

27 mei 2023 - 11:47

EricDonkaew 27 mei 2023 - 3:36 @Satya ----------------------------------- "4 mei gaat over heel iets anders dan het feit waar jij nu over aanslaat. Ook wijlen Pim Fortuyn (overleden in 2002) heeft weinig van doen met deze tragedie uit 2021." En ook Dehnus, IHAG en Bert van der Neut, 4 Mei gaat over de herdenking van miljoenen vermoorde Joden en andere slachtoffers van het Nazi-regime voor en tijdens WO II. Slechts een kleine minderheid onder de Nederlanders heeft de Joden geholpen, zei koningin Beatrix indertijd in Yad Vashem. 4 Mei gaat over de vluchtelingen, voor wie talrijke grenzen, ook de Nederlandse, gesloten bleven, ook na de Conferentie van Evian 1938 *) 4 Mei gaat over artikel 1 van de Grondwet, dat iedere discriminatie verbiedt. 4 Mei gaat over de vluchtelingenverdragen, die na de massamoorden door de Nazi's in WO II zijn vastgesteld, om het recht op bijstand aan vluchtelingen in het internationale recht te verankeren. De racist Fortuyn wilde artikel 1 van de Grondwet schrappen. De racist Fortuyn wilde de vluchtelingenverdragen opzeggen. Iedereen die hier in de voetstappen van Fortuyn loopt volgt de Nazi's. Zie: Niemand wil ze hebben: Europa en zijn vluchtelingen, Linda Polman 2019 ISBN 9789491921537