Tientallen migranten verdronken omdat Franse en Britse kustwachten de noodoproep heen en weer schoven

Tientallen migranten zijn in november vorig jaar verdronken in het Kanaal toen hun bootje op weg van Frankrijk naar Engeland in de problemen kwam. Dat de reddingsoperatie zo lang op gang kwam, is omdat de Franse en Britse kustwacht eerst urenlang hebben gediscussieerd over wiens verantwoordelijkheid de redding was. Van de 34 opvarenden overleefden tenminste 27 de ramp niet, waaronder vrouwen en kinderen. Het is het dodelijkste ongeluk met een migrantenboot ooit.

Dat de kustwacht van beide landen een stevig aandeel heeft in de dood van de migranten, blijkt uit onderzoek van de Britse zender ITV en komt naar voren in de bekroonde documentaireserie The Crossing. ITV wist de hand te leggen op documenten die de rol van de kustwacht blootlegt. Slechts twee opvarenden overleefden de ramp, vijf mensen zijn nooit teruggevonden.

De Franse kustwacht heeft vanwege een rechtszaak inmiddels de logboeken vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de eerste noodoproep binnenkwam om 1:48 uur ’s nachts. Op dat moment maakte de boot water, was de motor uitgevallen en lukte het de passagiers niet meer het water uit de boot te scheppen. Opvarenden stuurden met hun mobiele telefoon hun GPS-coördinaten naar de hulpdiensten, maar hulp bleef uit. Ook werd er naar de Franse alarmlijn gebeld, waar operators het geluid van verdrinkende mensen op de achtergrond konden horen,

Om 2:28 uur constateerde de Franse kustwacht, nog altijd niet uitgevaren, dat het bootje nu in Britse wateren was. Daarop gaven ze de positie van de boot door aan hun Britse collega’s met de mededeling dat het niet langer hun verantwoordelijkheid was. Om 2:44 uur stuurde de Britse kustwacht een mailtje terug dat de boot in Franse wateren was omdat een van de mobiele telefoons aan boord contact maakte met een mast op het vasteland. Om 4:16 uur lieten de Britten de Fransen weten dat er mensen in het water lagen. Om 4:34 uur sloten de Fransen de melding af in de veronderstelling dat de Britten het hadden opgepakt. Geen van beide landen kwam die nacht in actie.