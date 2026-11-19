Franse Groenen bereid tot coalitie met linkse presidentskandidaat Mélenchon Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • Bewaren

Een nieuwe doorbraak in de bloedspannende race naar de Franse presidentsverkiezingen. Marine Tondelier, leidster van de Franse Groenen (Écologistes), heeft zich uitgesproken voor een coalitie met de linkse Jean-Luc Mélenchon. De aankondiging is een klap in het gezicht voor de centrumlinkse Raphaël Glucksmann die zich juist heel erg afzet tegen Mélenchon.

“Het momentum van de campagne van Jean-Luc Mélenchon is onmiskenbaar. Dus ik zeg het heel duidelijk: ik ben er klaar voor, en de Groenen zijn er klaar voor om samen te werken aan een coalitie rond de kandidatuur van Jean-Luc Mélenchon”, verklaarde de altijd in een groen jasje geklede Tondelier in het journaal van de publieke omroep France 2.

De Franse Groenen verschillen sterk van mening met Mélenchon op drie gebieden: Oekraïne, NAVO en de Europese Unie. De Huffington Post schrijft:

Maar deze meningsverschillen lijken de gesprekken niet te belemmeren. "Ik zeg dat er dringend actie nodig is, en veel linkse kiezers kijken toe, dus laten we het serieus nemen," benadrukte ze. Om vooruitgang te boeken, stelt Marine Tonderier een week van onderhandelingen voor met La France Insoumise om een ​​regeringsakkoord, een gemeenschappelijk programma, de parlementsverkiezingen en de organisatie van de presidentiële campagne te bespreken.

Mélenchon, oprichter en leider van de SP-achtige partij LFI, werd tot voor kort als onverkiesbaar beschouwd maar wint, mede onder invloed van de al weken aanhoudende straatprotesten tegen de regering, steeds meer aan populariteit. De krant Le Parisien meldt dat hij in peilingen voor het eerst boven de 20 procent uitkomt.

In de peilingen gaat de extreemrechtse Marine Le Pen steevast aan kop met rond de 30 procent. Mélenchon komt op de tweede plaats. Dat zou betekenen dat de LFI-leider het in de tweede ronde gaat opnemen tegen Le Pen. Het beeld begint daarmee te kantelen ten gunste van Mélenchon. Het weekblad Franc-Tireur meldt op basis van een peiling dat een duel tussen Le Pen en Mélenchon zal leiden tot een zeer lage opkomst omdat veel kiezers de keuze "tussen pest en cholera" niet willen maken.

De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin poneerde deze week in een tv-interview de stelling dat Mélenchon bij die strijd Le Pen zeker zal verslaan. Hij geeft als argumenten dat LFI veel beter georganiseerd is dan RN, de partij van Le Pen. Bovendien is Mélenchon onderdeel van de in Frankrijk diepgewortelde socialistische cultuur. “Mélenchon gaat zich presenteren als een nieuwe Mitterand.”

De campagne van Mélenchons belangrijkste progressieve concurrent is tot nu toe geen succes. De centrumlinkse Glucksmann due zich voluit tegen Mélenchon keert, wordt verafschuwd door activisten. De Franse krant Libération meldt dat de op sociale media voorheen zeer populaire Glucksmann sinds de start alleen maar volgers verliest.

Lees meer over de strijd om het presidentschap in deze opinie van Francisco van Jole: We moeten het over Frankrijk hebben