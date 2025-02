Frans Timmermans noemt nieuwe linkse partij ‘heel goede optie’

Tegenover Nieuwsuur verklaart Timmermans dat hij graag zou zien dat het fusieproces tussen GroenLinks en PvdA wordt versneld. “Het point of no return is bereikt. Bijna 90 procent van de afdelingen gaat volgend jaar samen de gemeenteraadsverkiezingen in. We zullen altijd samen aan Tweede Kamerverkiezingen meedoen.”