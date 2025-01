Habtamu de Hoop: ‘Timmermans moet leider worden van hele nieuwe linkse partij’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 170 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop wil dat er een hele nieuwe linkse partij komt die bijvoorbeeld Verenigd Links of Samen Vooruit moet gaan heten. Die zou moeten worden geleid door Frans Timmermans. Dat zei De Hoop maandagavond in een lezing in Almelo en herhaalt hij in een interview in NRC.

Het jonge Kamerlid is een beetje klaar met de PvdA’ers die in het verleden blijven hangen. “Er is een oudere generatie politici bij wie sterk het gevoel heerst dat de oude PvdA van vóór de Fortuyn-revolte van 2002 moet terugkeren”, zegt hij in het gesprek met NRC. “In die groep heersen schuldgevoelens over de verloren arbeidersklasse die toen naar Fortuyn is gegaan. Daar is de partij te vaak op gefixeerd, het terughalen van de wereld voor 2002. Als het even moeilijk wordt, gaat het altijd weer daarover. Ik ben daar klaar mee, het stoort me.”

De Hoop voelt weinig voor een slepend fusieproces tussen PvdA en GroenLinks. Een nieuwe linkse partij zou volgens het Kamerlid ook een nieuw verhaal moeten vertellen: minder gericht op herverdeling en meer op de “dagelijkse kosten” van mensen.