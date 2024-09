Frans Timmermans: intensieve veehouderij gijzelt ons land

“De intensieve veehouderij legt een te grote claim op onze ruimte en gijzelt ons land”, zei GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans woensdag tijdens zijn Binnenhoflezing . “Het wordt tijd dat we de belangen van woningzoekenden en de natuur zwaarder gaan wegen en daarvoor meer ruimte beschikbaar stellen.”

“GL/PvdA wil dat de overheid zelf grond gaat opkopen en beschikbaar stelt voor woningen. ‘De afgelopen jaren is slechts heel beperkt landbouwgrond beschikbaar gekomen voor woningbouw, terwijl jaarlijks vele boeren stoppen.’”

Timmermans hekelde verder de illusiepolitiek en valse beloftes van het ultrarechtse kabinet. Aandeelhouders gaan er in de plannen op vooruit, terwijl mensen met lage inkomens achterblijven. “Één van de kenmerken van radicaal-rechtse politiek is dat hun sociaaleconomische beleid veel weg heeft van de slogan van ‘De Tegenpartij’ van Jacobse en Van Es, de typetjes van Van Kooten en De Bie: „Geen gezeik, iedereen rijk”. Die politiek belooft mensen gouden bergen zonder duidelijk te zijn over welke keuzes er gemaakt worden.”