Frans Timmermans: ‘Ik ben niet van plan PvdA-leider te worden’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Eurocommissaris Frans Timmermans is “niet van plan” om leider te worden van de PvdA. Dat zegt hij in een gesprek met Brusselse Nieuwe. Sinds het opstappen van Lilianne Ploumen wordt er weer volop gespeculeerd over een mogelijk partijleiderschap van Timmermans, die in 2019 de Europese verkiezingen wist te winnen. Zijn termijn als Eurocommissaris loopt af in 2024. Als het kabinet de rit uitzit, zijn er in 2025 nieuwe verkiezingen.

Timmermans wakkerde de speculaties over een gooi naar het partijleiderschap aan door zich een week geleden nadrukkelijk te mengen in het debat over de toekomst van de PvdA. Samen met het Amsterdamse PvdA-kopstuk Marjolein Moorman schreef hij een opiniestuk met een pleidooi voor intensievere samenwerking met GroenLinks.

Moorman wordt eveneens gezien als mogelijke nieuwe partijleider. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zorgde ze ervoor dat de PvdA weer de grootste partij werd in de hoofdstad. Ook bracht Moorman, die landelijke bekendheid verwierf dankzij haar optredens als wethouder van Onderwijs in de documentaireserie Klassen, vlak voor de verkiezingen een boek uit.

Op dit moment heeft het voor Moorman en Timmermans geen zin om toe te geven dat ze over een paar jaar willen proberen om PvdA-leider te worden: het zou hun positie in Amsterdam en Brussel alleen maar ondergraven. Volgens Timmermans was hun opiniestuk dan ook louter bedoeld om de discussie over linkse samenwerking verder aan te zwengelen. “Het is hoog tijd dat we daar vooruitgang in boeken.”