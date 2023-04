Frans Timmermans heeft covid, stelt reis naar China uit

17 apr. 2023 - 14:24

Ziet die Timmermans nu zelf niet in hoe krom dit alles is? In een vliegtuig stappen voor een milieu overleg.... Waarom niet zelf een keer het goede voorbeeld geven en dit online doen? En ja dat kan. In het bedrijfsleven heel normaal, nu onze 'super' ambtenaren nog.