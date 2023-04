BBB zeer tevreden over gesprek met EU-topman Frans Timmermans

11 apr. 2023 - 19:21

Als je omzet dreigt de dalen door wet- en regelgeving uit Den Haag, moet als je als 1 van de grootste jongens in de agro-industrie, met een omzet van 2,4 miljard per jaar graag die omzet behouden. Agrifirm zag in 2019 als de gevolgen van de stikstofcrises en de noodzaak om de veehouderij kleiner te maken, de bui al hangen. Dan moet je of, een lobbyist, inschakelen die je in contact brengen met de verantwoordelijke beleidsmaker en uitvoerende politici in Den Haag, of je schakelt een financiert een reclamebureau die voor de sector werkt, zoals Remarkable, om een pr-campagne te starten en een politieke partij op te richten die nog dichter bij het vuur zit en invloed heeft. Dat brand characters werken in een commercial weten we. Gerard Cox, Peer Mascini, Cora voor de snacks, Harry en Frank voor de supermarkt. Dat er brand character daarbuiten werkte weten we nu ook. Lientje. Gebaseerd op Caroline van de Plas. En omschakeling naar meer biologisch en minder megastallen is niet in het voordeel van Agrifirm. De opzet werkt, veel op tv, veel publiciteit, en met een gecreëerd beeld van de “gewone” vrouw zeer succesvol in de onlangs gehouden verkiezingen. Het breken van het momentum is het enige op dit moment van BBB. En dat terwijl de stikstofreductie echt eens uitgevoerd gaan worden. Wie, waar, wat, hoeveel, hoe is aan de overheid. Ook voor mogelijke uitkoop. Zoals vandaag "Europa" nog eens duidelijk maakte. Maak er werk van.