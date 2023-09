Frans Timmermans: geen Green Deal zonder klimaatjongeren

14 sep. 2023 - 9:02

Het is slim dat hij niet naar de A12 gaat. Dat zou namelijk van het gezamenlijk belang afleiden door de onzinnige discussie of een politicus stelling mag nemen tussen iets wat een burgemeester verboden verklaard terwijl de rechter daar zo zijn vraagtekens bij zet. (De rechter kan niet het verbod van de burgemeester ongedaan maken. Daar gaat die niet over. Wat die rechter wel kan is zeggen 'breng maar niemand voor' en heeft dat ook gedaan) Iedereen zijn eigen podium en zijn eigen tools. XR mag dan wel bij nogal wet mensen geen sympathie op te wekken door de gebruikte methode. De gebruikte methode heeft er wel voor gezorgd dat een meerderheid van de Nederlanders nu tegen subsidie op fossiele energie. Wat vorig jaar nog geen sprake van was. En daar is waar je voor demonstreert. Voor de zaak. Ik hoop dat Frans Timmermans net zo succesvol is op zijn podium.