Politie intimideert ouders die met kinderen naar A12 gingen, tot woede van Veilig Thuis: 'Demonstreren is geen kindermishandeling'

De politie heeft naar eigen zeggen “tientallen” minderjarigen aangehouden die met hun ouders in Den Haag aan het protesteren waren tegen de planetaire vernielzucht van het kabinet. Van vrijwel al die aanhoudingen is melding gedaan bij Veilig Thuis, een standaardprocedure, aldus de politie. Veilig Thuis zelf is met stomheid geslagen en ook allesbehalve blij met de actie van de politie. De organisatie benadrukt: “Demonstreren is géén vorm van kindermishandeling”.