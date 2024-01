Forum-raadslid stapt op: extremisme van extremistische partij gaat nu écht te ver

Amira Lotfy, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Sittard-Geleen, stapt op. Dat meldt ANP. Waar het fascistische gedachtegoed van de partij eerder blijkbaar geen probleem was, kan Lotfy zich nu dan toch niet meer vinden in "de steeds extremer wordende" uitlatingen van partijgenoten. Dat schrijft ze dit weekend op X. Lotfy was zeven jaar actief voor de fractie van Forum in Sittard-Geleen.

De wrevel zit hem in de uitspraken van Thierry Baudet tijdens de lancering van de Vlaamse afdeling van Forum. Voor de duidelijk, niet de uitspraak van Baudet dat de Apartheid in Zuid-Afrika "helaas niet te handhaven" was. Maar de uitspraak dat Israël er baat bij heeft dat er "moslim-immigratie in Europa is, het is in het belang van Israel dat er terreuraanslagen in Europa zijn".