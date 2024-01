Fascist Thierry Baudet bij oprichting FvD Vlaanderen: Apartheid in Zuid-Afrika viel niet te handhaven, helaas

De fascist Thierry Baudet heeft dit weekend de Vlaamse tak gelanceerd van zijn extreemrechtse partij Forum voor Democratie. Tijdens het praatje dat hij daar hield, stak Baudet de loftrompet over de Apartheid in Zuid-Afrika en sprak hij er schande van dat er volgens hem binnenkort niet meer genoeg witte mensen in Zuid-Afrika wonen. Dat zou volgens Baudet namelijk inhouden dat er in dat deel van de wereld mensen niet langer kunnen genieten van "het licht van ons".