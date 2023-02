Forum-fascist toont wederom ware aard

Sid Lukassen, huisfilosoof van Forum voor Democratie en kandidaat-Statenlid, heeft de ware aard van FvD weer eens luid en duidelijk tentoongesteld. In een gesprek dat rondgaat op sociale media, is te horen hoe hij donderdag opriep tot een “revolutie” om daarbij het torentje te bestormen en “te verbouwen”. De mars op Den Haag, zoals Lukassen die zelf noemt, vergelijkt hij vervolgens met de mars op Rome. Dat was een voettocht van fascisten die vanuit heel Italië in 1922 naar Rome trokken om daar Benito Mussolini in het zadel te helpen.