AIVD bespeurde Russische spionnen bij Forum, Baudet negeerde waarschuwing

23 feb. 2023 - 9:47

Mooi dat steeds duidelijker wordt wat al lang aangekaart is zoals in programma's als Zembla. Dat de aanhang er niet naar kijkt, propaganda van de beide partijen dat het allemaal nepnieuws is en meer van de grijsgedraaide plaat, zullen dat ook niet accepteren. Men kan zich ook niet echt aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Of zoals ik onlangs nog een gesprek had met een PVV-aanhanger. Wilders ging uit naam van de staat naar Rusland net als Merkel dat deed. Verschil dat Merkel uit naam van de Duitse staat als bondskanselier ging en Wilders of eigen houtje en persoonlijke titel drong niet bij de man door of wilde dat niet. Het is het testosteron type dat nooit iets wil toegeven. Deze persoon wilde ook graag gewoon weer goedkoop Russisch gas. Dat vriend Poetin een buurland was ingevallen en platbombardeerd interesseerde de man niet. Net als het feit dat gas uit Rusland wel eens verleden tijd kan zijn. Het is niet voor niets ook dat beiden tegen de energietransitie zijn, het is de grootste inkomstenbron van Rusland. Wilders heeft officieel geen inkomsten, heeft tot een paar jaar geleden een BV gehad waar wat inkomsten vermeld zijn als gastspreker en wat video's. Maar wat bekend was zijn erg goede contacten met Israël (en daardoor AIVD onderzoek) en zijn ontvangsten van een conservatieve extreemrechtse organisatie uit de VS. En daar zou Rusland ook bij kunnen horen. Het is niet de enige die het ooit gehad heeft of er geen moeite mee zou hebben gehad in Europa.