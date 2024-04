Formerende partijen kijken hoe ze de rechtsstaat aan hun laars kunnen lappen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 273 keer bekeken • bewaren

De afspraak die de formerende partijen eerder maakten over het eerbiedigen van de democratische rechtsstaat lijkt weinig waard. PVV, BBB, VVD en NSC praten over allerhande maatregelen waarvan ze weten dat de kans levensgroot is dat een rechter die afschiet. Het gaat daarbij niet alleen over asiel maar bijvoorbeeld ook over stikstof, weet dagblad Trouw.

“De redenering aan de onderhandelingstafel is: als bepaalde plannen van het aanstaande PVV-kabinet juridisch omstreden zijn, hoeft dat nog geen beletsel te zijn om een maatregel toch in te voeren. Negatief advies van juristen kan het kabinet ook naast zich neerleggen. Dat is óók een werkwijze, overwegen PVV, VVD, NSC en BBB. Bronnen in de formatie zeggen: als er vervolgens rechtszaken komen en de rechter de maatregel niet accepteert, “dan zien we wel verder”.”

Ook Pieter Omtzigt die jarenlang de mond vol had over goed bestuur en een betrouwbare overheid, lijkt overstag. “Discussies over waar de grenzen liggen kun je altijd voeren”, zei de NSC-leider deze week.

BBB en zelfs de VVD hoeven nauwelijks overtuigd te worden van de aantrekkelijkheid van het negeren van rechters, wetten en verdragen. Na een recente uitspraak van Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een klimaatzaak ging BBB-medeoprichter Henk Vermeer al op Baudet-achtige wijze tekeer tegen rechters die hem onwelgevallige uitspraken doen. “De nationale democratische instituties worden bedreigd door ongekozen (Europese) rechters”, jammerde hij.