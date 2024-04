Zwitserse vrouwen winnen klimaatzaak bij mensenrechtenhof, BBB snapt er niets van

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de Zwitserse overheid zich onvoldoende inspant om klimaatdoelen te halen. De zaak was aangespannen door tweeduizend oudere Zwitserse vrouwen . Een van de argumenten van de vrouwen was dat ouderen een grotere kans hebben om te overlijden tijdens hittegolven. Gebrekkig klimaatbeleid vormt daarmee een inbreuk op de mensenrechten.

De NOS schrijft: “Het is voor het eerst dat een internationaal hof een uitspraak doet in een dergelijke klimaatzaak. Bij het hof in Straatsburg liepen gelijktijdig nog twee andere klimaatzaken, maar die zijn niet-ontvankelijk verklaard; nationale rechters moeten eerst nog naar die zaken kijken. Dat betekent dat het hof er geen inhoudelijke uitspraak over doet.”