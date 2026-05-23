Flotilla-activisten aangerand en verkracht door Israëlische militairen, Italië opent onderzoek Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 768 keer bekeken • Bewaren

Activisten die in internationale wateren werden ontvoerd door Israëlische militairen tijdens het onderscheppen van een hulpkonvooi voor Gaza, zijn ernstig mishandeld in Israëlische gevangenschap. Dat blijkt uit verklaringen en beeldmateriaal van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Ten minste vijftien mensen zouden seksueel zijn misbruikt, enkele van hen zijn verkracht. Daarnaast zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen door rubberkogels op korte afstand en zijn meerdere gevangenen met stroomstoten behandeld. Dat meldt The Guardian.

De Italiaanse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijke ontvoering, foltering en seksueel geweld. Premier Meloni was een van de eerste internationale regeringsleiders die direct na de ontvoeringsactie van het Israëlische leger haar afschuw uitsprak en de illegale daad veroordeelde.

Maandag werden 430 mensen aan boord van vijftig schepen op internationale wateren ter hoogte van Cyprus aangevallen en ontvoerd naar Israël. Onder de aangehoudenen waren burgers uit onder meer Nederland Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. Vijf Franse deelnemers werden in Turkije opgenomen in het ziekenhuis met gebroken ribben of wervelbreuken.

Uren nadat Meloni het voortouw nam in het veroordelen van het genocidale Israëlische regime, plaatste premier Rob Jetten (D66) een summier bericht op sociale media. Daar schreef hij: "De Israëlische behandeling van Flotilla-activisten is mensonterend en gaat alle perken te buiten. [Minister van Buitenlandse Zaken] Berendsen ontbiedt de Israëlische ambassadeur en ik heb president Herzog hierop aangesproken. NL verwacht van Israël dat deze activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten."

Bij dat bericht bleef het.