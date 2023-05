Flits- en maaltijdbezorgers hebben lak aan arbeidsrechten van personeel

De inspectie voerde dinsdag een grote controle uit bij meer dan 350 maaltijdbezorgers en flitsbezorgbedrijven in meerdere steden. Daar troffen ze personeel aan dat ernstig werd onderbetaald en jonger was dan de minimum vereiste leeftijd van zestien jaar. Sommige van de bezorgers krijgen contant uitbetaald, of worden geacht een hele avond te werken voor twintig euro. Ook de veiligheid bij de bedrijven laat veel te wensen over.