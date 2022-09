Kinderarbeid onder maaltijdbezorgers

4 feb. 2022 - 9:33

Tja, mijn zoon van 17 werkt in de horeca, bruiloften zijn favoriet. Gezellig en veel uren. Hij is dus niet altijd voor 23:00 afgewerkt. Ik heb hier als ouder geen problemen mee (in het weekend), chillen met vrienden mag ook na 23:00. Als de inspectie komt controleren hebben echter wel veel horeca zaken een probleem. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan is het tegenwoordig hip om te gaan lunchen met vrienden of een terrasje te pikken. In het weekend eten bij de Mac, mobiele abonnementen, merkkleding, vakantie met vrienden. De maatschappij is veranderd, en kinderen willen zo vroeg mogelijk geld verdienen.

