Femke Wiersma uitgeroepen tot OlieBBBol van het Jaar Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 317 keer bekeken Bewaren

Demissionair BBB-minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Femke Wiersma is verkozen tot 'Oliebol van het jaar' 2025. Dat is een prijs van Greenpeace Nederland en gaat ieder jaar naar de persoon die het meest heeft bijgedragen aan het ‘naar de knoppen helpen’ van de natuur en het klimaat. Wiersma viel het afgelopen jaar op vanwege het blokkeren van effectief stikstofbeleid, het geruzie over haar mestplannen, het verdraaien van de woorden van experts en ze kreeg meerdere keren een tik op de vingers van de rechter omdat ze uitstootgegevens van veehouders niet wilde verstrekken aan journalisten. Deze week kwam daar nog bij dat ze al wist dat ze opnieuw een harde Nee zou krijgen vanuit Brussel voor haar derogatieplannen maar dat verzweeg voor de Kamer.

Dit jaar waren er vijf politici genomineerd voor de titel ‘Oliebol van het jaar’. Naast Wiersma waren dat Caroline van der Plas (BBB), Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz en Sophie Hermans (beiden VVD). “Een overgrote meerderheid van de stemmen was voor Minister Wiersma. Het publiek was met meer dan de helft van de stemmen heel eensgezind. We hopen dat dit een aansporing is voor een volgend kabinet om de impact van het landbouwbeleid op onze natuur serieus te nemen. Het winnen van deze verkiezing laat zien dat er vanuit de samenleving scherp wordt meegekeken of de politieke keuzes wel houdbaar zijn voor de generaties na ons", aldus Diederick van den Ende van Greenpeace Nederland.