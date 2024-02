Femke Halsema passeert intolerante Yesilgöz en laat boa's wel hoofddoek dragen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

In tegenstelling tot wat demissionair minister van Justitie en tevens VVD-leider Dilan Yesilgöz graag ziet, mogen Amsterdamse handhavers en toezichthouders binnenkort wel zichtbare religieuze symbolen dragen. Dat hebben burgemeester Femke Halsema en wethouder Hester van Buren dinsdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Het is nog niet bekend wanneer dit zal ingaan, zo meldt ANP.

In de brief staat:

"Het college is ervan overtuigd dat alle ambtenaren professioneel en onpartijdig zijn in hun handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Daarom stelt het college zich op het standpunt dat het dragen van religieuze uitingen voor alle gemeentelijke werknemers mogelijk zou moeten zijn. Daarmee wordt in tijden van forse personeelstekorten het werk voor een bredere groep potentiële handhavers en toezichthouders toegankelijker."

Ruim twee jaar geleden werd in Amsteram een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of mensen met een religieus hoofddeksel het fijn zouden vinden als het boa-uniform van de gemeentelijke handhavers en toezichthouders inclusiever wordt. Adviesbureau Diversion deed onderzoek, waaruit naar voren kwam dat bijna alle deelnemers voorstander zijn. Gezien het beperkte aantal deelnemers aan het onderzoek werd het onderzoek echter afgekeurd, zo staat in de raadsbrief te lezen. Een nieuw onderzoek komt er echter niet omdat "het college zich inmiddels al op het standpunt gesteld heeft dat het dragen van religieuze uitingen voor alle gemeentelijke functies mogelijk gemaakt zou moeten worden".

Ook de brandweer uitte eerder de wens om religieuze uitingen bij geüniformeerde functies toe te staan. "Deze wens is besproken in de Veiligheidsregio waar men heeft besloten om te kijken hoe en wanneer religieuze uitingen bij de brandweerdienst mogelijk gemaakt kunnen worden."

Yesilgöz heeft in een reactie laten weten de beslissing van het Amsterdamse college af te keuren: "De boa vertegenwoordigt gedurende het werk de Nederlandse overheid en kan hierbij gebruikmaken van de aan hem of haar toegekende politiebevoegdheden en eventueel geweldsmiddelen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vereist een neutrale en professionele uitstraling".