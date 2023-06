Femke Halsema dreigt studentencorps met sancties vanwege grensoverschrijdend gedrag

15 jun. 2023 - 16:40

Wat een kul. Op basis waarvan wil ze dat doen? Elk aspirant-lid weet wat er gebeurt bij dit soort clubs. Het zijn geen domme naïeve mensen die hier lid van worden. Maar zelfs als je dat niet zou weten en je achteraf slachtoffer bent, ben je zelf verantwoordelijk voor het wel of niet aangifte doen. Natuurlijk snap ik dat er een grote groepsdruk is om geen aangifte te doen. Maar dat groepsgevoel is precies ook hetgeen dat deze clubs aantrekkelijk maakt. Mevr. Halsema kan dan beter aandacht hebben voor de politiek. Afgelopen jaren enkele voorbeelden waar medewerkers van politieke partijen in een zeer onveilige omgeving verkeerden. Rapporten die daarover opgesteld zijn, worden door deze partijen ook niet openbaar gemaakt. Over de opvolging wordt zelfs helemaal niets bekend. Voor deze medewerkers gold dat ze helemaal niet konden weten dat de omgeving ook nadelige gevolgen kan hebben, die ze voor lief nemen, mede vanwege de latere waarschijnlijke grotere positieve gevolgen.