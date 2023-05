Feministische Volt-stemmer Bennie Jolink vindt dat boze boeren maar eens moeten inbinden • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Hij mag dan een boerenicoon zijn, Normaal-frontman Bennie Jolink wil niets weten van de verongelijktheid die van het platteland afspat, verwoord door de terreurboeren van onder andere Farmers Defence Force of door BBB. Volgens Jolink moeten de boeren “de hakken nou eens uit het zand halen” en met oplossingen komen voor het klimaatprobleem in plaats van alleen maar klagen. Dat zegt hij in een uitgebreid interview in NRC.

Volgens de 76-jarige Jolink die tegenwoordig nog maar één keer per jaar optreedt met zijn band, met Hemelvaart in Lochem, hebben de boeren op zich wel een punt wanneer ze zeggen niet door de overheid te worden gehoord. “KLM en Tata Steel hoeven helemaal niets te doen aan hun uitstoot,” zegt hij bijvoorbeeld:

“Maar de manier waarop ze actie voeren, is niet goed. Farmers Defence Force doet slechte zaken voor de boeren. De boel in brand steken, tegen politiebusjes trappen, snelwegen blokkeren, rondrijden met doodskisten van linkse politici – dat moet je niet doen. En dan die vlag ondersteboven! Daarmee beledig je het land. Het doet me denken aan Iran, waar ze Amerikaanse vlaggen verbranden. Laat die boeren godsdankbaar zijn dat ze in dit land mogen wonen – en miljarden aan subsidie ontvangen.”

Jolink zegt blij te zijn dat Caroline van der Plas bij de Provinciale Statenverkiezingen zo veel stemmen wist te halen, zodat de belangen van de boer in elk geval worden behartigd. Maar, zo zegt hij ook: “We weten nu uitputtend wat jullie níet willen, maar wat willen jullie dan wél? Hoe gaan we de planeet voor ons nageslacht behouden? Want er móét stikstofreductie komen. Er is echt een probleem.” Jolink wil graag eens met Van der Plas om de tafel, vooral ook om het eens met haar te hebben over de wetenschappelijke feiten die ze zo handig steeds maar negeert.

De rocker heeft zelf op Volt gestemd. Voor het eerst overigens, meestal stemt hij D66. Bij de Kamerverkiezingen op Sigrid Kaag bijvoorbeeld, maar daarvoor ook op Pia Dijkstra en Els Borst. Allemaal vrouwen, want Jolink is een zelfverklaard feminist. Zo is hij opgevoed, daar voelt hij zich prettig bij. Sowieso moet hij niet veel hebben van het rechts-populistische discours dat de boventoon lijkt te voeren:

Vluchtelingen? „Moeten we gewoon opvangen, we zijn een rijk land.” Drugs? „Legaliseren, want ze schieten elkaar voor de flikker.” Tijdens de pandemie stond hij op een affiche van de rijksvaccinatiecampagne („ik stroop mijn mouw op”) en haalde hij uit naar ongevaccineerden en tegenstanders van de coronamaatregelen („achterlijke asociale wappies”).

De opvattingen Jolink over de boze boeren worden hem vaak niet in dank afgenomen door diezelfde boze boeren. Hij spreekt zich regelmatig uit over de terreur van Farmers Defence Force (FDF) of de opruiing van een zekere virusontkennende dansleraar, in de woorden van Jolink “die walgelijke Willem Engel”. Dat leverde hem al eens een bezoek op van FDF. Jolink was zelf niet thuis, zijn gezin wel en die voelden zich ernstig geïntimideerd.

Uiteindelijk komende de tegenover elkaar staande groepen wel weer dichter tot elkaar, denkt Jolink: