Bennie Jolink waarschuwt tegen FDF en ‘walgelijke Willem Engel’

3 jul. 2022 - 17:05

Het is inderdaad zo dat extreemrechtse beroepsagitatoren de boerenprotesten hebben gekaapt. Ik lees nooit de krochten van S.M -Sociale Media- is niet nodig, want je hoort het vanzelf wel, al is het vanwege pseudoboerinne Carolien. Engel heb ik nog niet daarover gehoord, hoewel bevlogen en begeesterde wappies domweg uit op spiritueel zielenheil, achter mokkend geboerte blijven aanlopen, zonder kompas, zonder geweten, daar ze prat gaan op zèlfonderzoek. Jammer, dat hun ego daarbij buiten schot blijft. Bennie Jolink mag derhalve weer `huisbezoek' verwachten, zoals gereformeerde ouderlingen dat ook deden bij afvalligen. Moesten knielen bij een bos violen, bukken voor hun eten, op last van een Opperweezen, in dit geval FDF.