FDF wordt een probleem voor BBB

Kee & Van Jole treffen elkaar op Gehaktdag, de populaire benaming voor de Verantwoordingsdag die ieder jaar wordt gehouden. De Algemene Rekenkamer rapporteert dan hoe het kabinet omspringt met de overheidsfinanciën. Kee vertelt glunderend dat het team van de Rekenkamer, met toch een beetje nerdy-imogo, de controlerende taak zeer serieus en doortastend oppakt. Zo zijn medewerkers over hekken van defensieterreinen geklommen om de beveiliging te testen. “In vier van de acht gevallen bleek die niet op orde dus dan heeft Ollongren (minister van Defensie) wel wat uit te leggen”. Van Jole constateert dat ze niets te vrezen heeft van de Kamer en dat de Gehaktdag, in weerwil van de naam, nooit gevolgen heeft.

Daarna praten ze over het Landbouwakkoord. Peter Kee vertelt dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen. Van Jole is cynischer en merkt op dat het tot lastig verklaren van het proces ook een manier is om kritiek af te zwakken.

De boerenactiegroep FDF dreigt met harde acties. Volgens Van Jole is dat een probleem voor BBB. “Niet alle kiezers zitten op nieuwe protesten te wachten. Dat kan tot verdeeldheid in de partij gaan leiden.”

Tot slot praten de twee nog even over de Eerste Kamer. BBB is daar nog niet geïnstalleerd maar eist wel al controle over de agenda.