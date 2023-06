FDF wil donderdag met tractoren naar Den Haag optrekken

De gemeente Den Haag wil niets zeggen over het demonstratieplan van Farmers Defence Force. “We hebben nog geen kennisgeving gehad”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Zodra we die krijgen gaan we in gesprek over hoe we de actie het beste kunnen faciliteren.” Dan komt volgens de gemeente ook aan bod of en eventueel hoeveel tractoren welkom zijn bij het boerenprotest. Bij een demonstratie in maart in het Haagse Zuiderpark mochten maximaal twee tractoren aanwezig zijn. Boeren die toch met de trekker Den Haag in probeerden te rijden, werden tegengehouden door de politie.