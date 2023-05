FDF-terreurboer Van den Oever bedreigt landbouwminister Adema en roept op tot strijd

Voorman van het extremistische Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever heeft minister Piet Adema van Landbouw (ChristenUnie) bedreigd. Van den Oever deed dat in een videoboodschap waarin hij boeren oproept zich voor te bereiden op een “nieuwe strijd”.

Van den Oever neemt met zijn videobericht vast een voorsprong op het landbouwakkoord dat Adema vermoedelijk woensdag presenteert. "Van mensen die het ontwerp gezien hebben, hebben we al gehoord dat het gewoon verschrikkelijk is. Het is rampzalig voor de landbouw", aldus Van den Oever die gelooft dat de regering de landbouwplannen door wil drukken, ook zonder overeenstemming.