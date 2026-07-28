Fascistische vreemdelingenhaat leidt tot run op 'Samen leven'-posters Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 708 keer bekeken • Bewaren

De bestellingen voor de poster 'Samen leven' van VluchtelingenWerk Nederland zijn fors gestegen sinds het weekend. Dat meldt RTL Nieuws. Waar eerder nog zo'n tweehonderd exemplaren per dag werden aangevraagd, liep dat aantal op tot ongeveer zevenhonderd per dag nadat huizen in de Brabantse plaatsen Engelen en Bokhoven door fascisten waren beklad met haatdragende teksten. Volgens een woordvoerder van de organisatie wijst ook de ochtend van vandaag opnieuw op een sterke toename in aanvragen.

De poster, die al sinds maart gratis verkrijgbaar is, 'staat voor een samenleving waarin mensen naast elkaar leven in plaats van tegenover elkaar', aldus VluchtelingenWerk. De organisatie ziet de toegenomen belangstelling als een blijk van steun aan de getroffen bewoners en noemt de bekladdingen zelf 'laf en doelloos, bedoeld om met name vrouwen die opkomen voor een respectvolle samenleving schrik aan te jagen'. De politie zegt dat er nog wordt gezocht naar de daders en dat vooralsnog niemand is aangehouden.

Jelle Postma, directeur van Justice for Prosperity, waarschuwt dat met de bekladdingen een nieuwe fase van fascistisch geweld is ingegaan. Waar eerdere vernielingen vooral gericht waren tegen overheidsgebouwen of opvanglocaties zelf, gaat het nu om gewone burgers die aan huis worden benaderd en geïntimideerd.

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