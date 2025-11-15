Fascistisch Trump-regime saboteert G20-top over energietransitie en universele gezondheidszorg Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

De voorbereidingen voor de G20-top in Zuid-Afrika zijn dit jaar verworden tot een diplomatiek slagveld, waarbij vertegenwoordigers van het Trump-regime systematisch consensus blokkeren over onderwerpen die voorheen weinig omstreden waren. Meer dan tien betrokken diplomaten en ambtenaren meldden aan The New York Times dat Washington werkgroepbijeenkomsten mijdt, weigert te onderhandelen en rode strepen zet door zelfs het meest elementaire taalgebruik. Zo verbood het Amerikaanse team het woord "transitie" in documenten over hernieuwbare energie en schrapte het termen als "gelijkheid" en "universele gezondheidszorg" uit teksten over volksgezondheid.

Bij een cruciale bijeenkomst over energietransitie eisten Amerikaanse gezanten dat álle energiebronnen als gelijkwaardig bestempeld worden, inclusief de planeetverwoestende fossiele brandstoffen, waardoor voor het eerst in jaren geen gezamenlijke verklaring mogelijk was. Slechts vier landen weigerden zich bij een symbolische steunbetuiging voor het streven naar een fossielevrije toekomst aan te sluiten: Amerika, Argentinië, Saoedi-Arabië en Turkije.

Het was de bedoeling dat vicepresident JD Vance aanwezig zijn op de G20-top. Ook daar ging een streep door toen vorige Trump aankondigde dat de VS de top volledig boycot. Het is daarmee de eerste keer dat een van 's werelds grootste economieën wegblijft. Trumps besluit is gebaseerd op de racistische leugens dat er een "genocide" zou plaatsvinden op witte Zuid-Afrikanen.