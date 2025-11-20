Fascistisch Trump-regime bestempelt hakenkruis officieel niet meer als symbool van haat Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse Kustwacht, onderdeel van de krijgsmacht, bestempelt de door neonazi's, witte suprematisten en andere fascisten graag gebruikte hakenkruizen, galgen en de vlag van de Geconfedereerde Staten niet meer als haatsymbolen. Dat meldt The Washington Post. Volgens een nieuw beleid dat op 15 december ingaat, worden deze symbolen in plaats daarvan voortaan slechts aangemerkt als "mogelijk verdeeldheid zaaiend".

De beleidswijziging hoort bij een herziening van de regels rond intimidatie en discriminatie binnen het Amerikaanse leger, op initiatief van minister van Defensie en oud-Fox News-presentator Pete Hegseth. Hij noemde de bestaande normen afgelopen september "te ruim geformuleerd" en vond dat ze de gevechtsinzet van militairen ondermijnen. In diezelfde bizarre toespraak, ten overstaan van de gehele - grotendeels verbouwereerde - legertop zei Hegseth ook dat diversiteit binnen het leger verantwoordelijk is voor de verzwakking van de krijgsmacht, dat Amerikaanse steden moeten dienen als trainingslocatie voor militairen, dat hij geen "dikke generaals" meer wilde zien en dat militairen geen baarden meer mogen dragen. Verplichte fitheidstesten zouden voortaan worden afgesteld op de standaarden voor mannen.

Een anonieme functionaris van de Kustwacht noemde tegenover The Post de nieuwste beleidswijziging "huiveringwekkend": "We verdienen het vertrouwen van de natie niet als we onduidelijk zijn over hoe polariserend swastika's zijn".

Sinds Trump aan zijn tweede termijn is begonnen, is hij in rap tempo alle wetgeving tegen racisme, discriminatie en andere vormen van haat zaaien aan het ontmantelen. Binnen de krijgsmacht betekende dat onder meer dat militairen van kleur en vrouwen niet alleen werden ontslagen, maar ook dat hun historische daden uit de geschiedenisboeken werden gewist. Admiraal Linda Fagan, de eerste vrouwelijke bevelhebber van een Amerikaanse krijgsmachtonderdeel, werd al op Trumps eerste dag als president ontslagen. Haar opvolger Kevin Lunday schortte kort daarna het bestaande beleid tegen intimidatie en discriminatie op.