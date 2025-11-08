Racistisch Trump-regime laat informatie over Zwarte WO2-militairen verwijderen van Margraten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 546 keer bekeken • bewaren

Op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten zijn twee informatiepanelen over Afro-Amerikaanse militairen in alle stilte verwijderd uit het bezoekerscentrum. Dat meldt NRC. De panelen, die pas in 2024 waren toegevoegd aan de tentoonstelling, belichten de rol van Zwarte soldaten die Nederland hielpen bevrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de panelen beschreef hoe deze militairen streden tegen zowel de Duitse bezetter als tegen racisme binnen hun eigen leger. Het andere paneel vertelde het verhaal van George H. Pruitt, een soldaat die in 1945 verdronk bij een reddingspoging.

De Amerikaanse organisatie die de begraafplaats beheert, geeft geen duidelijke verklaring voor de verwijdering. Volgens een woordvoerder zouden sommige panelen regelmatig worden gewisseld, maar over het verdwijnen van het algemene informatiepaneel over Zwarte grafdelvers wordt geen uitleg gegeven. Onderzoekers en belangenorganisaties wijzen erop dat de ingreep past binnen het beleid van het fascistische Trump-regime om alle zogenaamde diversiteits- en inclusie-initiatieven terug te draaien. Dat komt er in de praktijk op neer dat Zwarte mensen en vrouwen worden ontslagen en uit de geschiedenis worden gewist door het regime.

NIOD-onderzoeker Kees Ribbens zegt tegen NRC:

"Op de site van The Heritage Foundation, een conservatieve Amerikaanse denktank, verscheen in maart een aanklacht tegen de ABMC [American Battle Monuments Commission, red.]. Die zou zich onttrekken aan Trumps executive order om te stoppen met beleid ter bevordering van diversiteit en inclusie. De schrijver van dat stuk is tegenwoordig een senior adviseur op het ministerie van Justitie. En bij de ABMC is de diversiteitsfunctionaris – met naam en toenaam genoemd in het bewuste artikel – op een zijspoor gezet."