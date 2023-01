Fascisten komen met eigen n-woord Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

De fascistische actiegroep White Lives Matter wil dat hun tegenstanders hen niet meer aanduiden met een woord dat een afkorting is van nationaalsocialist. De term zou onnodig kwetsend zijn.

De actiegroep vroeg om aandacht voor de positie van fascisten in de samenleving door in de nieuwjaarsnacht spreuken aan de Erasmusbrug in Rotterdam te kleven. “Wij wittemangemaakten worden met de nek aangekeken vanwege onze extreemrechtse opvattingen. Daarbij worden we regelmatig weggezet als n-. Wij willen dat het gebruik van dit woord strafbaar gemaakt wordt en verwijzing ernaar uit geschiedenisboeken geschrapt.”

In een chatgroep kondigt de groep nieuwe acties aan. Een mogelijkheid zou zijn tijdens de Dodenherdenking de tekst ‘Hitler had gelijk’ te projecteren op het Paleis op de Dam. Het steekt White Lives Matter dat een bijeenkomst die bedoeld is om doden uit de tweede wereldoorlog te herdenken, gebruikt wordt om het fascisme in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij valt ook regelmatig het gewraakte n-woord.

Objectpermanentie

“Linkse mensen zijn geneigd hiertegen in te brengen dat de denkbeelden van hedendaagse fascisten daadwerkelijk overeenkomen met die van de nazi’s in de tweede wereldoorlog”, vertelt primatoloog Nick Sterkenburg. “Die historische band herkennen fascisten echter niet zodra ze negatief uitgelegd wordt. Dan zien ze nazi als scheldwoord en dat vinden ze vervelend. Ze kunnen dus best ‘Hitler had gelijk’ zeggen, maar toch verontwaardigd reageren als iemand daaruit concludeert dat ze achter Hitlers misdaden staan. Objectpermanentie vinden ze lastig.”

Volgens Sterkenburg, die promoveerde op een vergelijkende studie tuseen het gedrag van fascisten en dat van bonobo’s, kunnen de eisen van White Lives Matter het best genegeerd worden. “Als je ze tegemoet komt, zien ze dat als een aanmoediging om steeds verder te gaan. Het is uit opvoedkundig oogpunt het best om nazi’s gewoon nazi’s te blijven noemen en ze te straffen als ze in het openbaar ejaculeren, terwijl ze weten dat dat niet mag.”

Fascistenleider Raisa Cliteur vindt de uitlatingen van Sterkenburg schandalig: “Het slachtofferschap van het blanke ras wordt stelselmatig ontkend door de linkse woke-elite. Het is toch een beetje alsof je bij de herdenking van de holocaust alleen oog hebt voor de Joodse slachtoffers, terwijl de concentratiekampen voor de SS’ers ook niet heel comfortabel waren. Juist die focus op niet-Arische levens is racistisch. Het is goed dat White Lives Matter aandacht voor vraagt voor dit onrecht. Verbieden van het n-woord zou een mooie eerste stap zijn.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl