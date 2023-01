Racistische leuzen op Erasmusbrug geprojecteerd door extreemrechtse White Lives Matter-beweging Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 446 keer bekeken • bewaren

De racistische leuzen op de Erasmusbrug zijn op oudejaarsavond geprojecteerd door de extreemrechtse groep White Lives Matter. Dat laat de beweging weten. Ze zouden samengewerkt hebben met hun Duitse aanhangers.

In de Nederlandse Telegramkanaal ‘White Lives Matter’ schrijft een gebruiker genaamd ‘Derpman’ op 31 december in het Engels dat hij ‘activisme gaat doen’. ‘If I am not back online tomorrow, I am probably in a jail’, schrijft hij erachteraan. Een dag later wordt een filmpje gedeeld waarop de actie bij de Erasmusbrug te zien is. ‘Derpman’ reageert op de video door te verwijzen naar een internationale White Lives Matter-groep. ‘For those interested’.

In de meest recente video die geplaatst is in de groep wordt verteld dat de actie veel voorbereiding eiste. ‘’Dit eiste veel planning, testen en wiskunde om het te laten werken. Ook hadden we te maken met een grote geldsom voor de laser’’, staat geschreven in de begeleidende tekst van de video. ‘’Onze voornemens voor het nieuwe jaar is dat wij hopen soortgelijke samenwerking tussen andere groepen in onze Blanke landen te zien. Samen kunnen wij iets groots maken, maar wij hebben een groot probleem met narcisme, vaardigheden en geld.’’ Het bericht is ook in het Engels en Duits geschreven. De Nederlandse versie lijkt met een vertaalmachine vertaald uit het Duits.

Aan het einde van het bericht, kondigt de groep aan dat zij verdergaan op ‘grote locaties’. Daarbij wordt gevraagd waar de leden de volgende actie willen zien. In de reacties wordt onder meer het Binnenhof genoemd, maar ook wordt gezegd dat het ‘mooi zou zijn’ als er tijdens de dodenherdenking op de Dam op het koninklijk paleis de tekst ‘white lives matter- Hitler was right’ geprojecteerd wordt.

Op de Erasmusbrug werd onder meer ‘’White Lives Matter’’, ''Zwarte Piet deed niets verkeerd'' en de zin ‘’We must secure the existence of our people and a future for white children’’ gelaserd. De laatste zin is afkomstig van een Amerikaanse, witte separatistische, terroristische groepering en wordt ook wel ’14 words’ genoemd. Deze afkorting stond ook geschreven op een van de geweren van de rechtsextremist Brenton Tarrant, die in 2019 51 mensen doodschoot in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.

Het Ad schrijft:

‘’De experts stellen ook dat de andere slogans die op de brug werden geprojecteerd geen onschuldige teksten zijn. De Lange: ‘’White Lives Matter klinkt als een tegenhanger van Black Lives Matter, maar is dat niet. BLM stelde dat zwarte levens werden bedreigd door politiegeweld. WLM is opgezet door extreemrechts dat mensen wil laten geloven dat witte levens in gevaar zijn door omvolking.”

En ook ‘Zwarte Piet deed niets verkeerd’ refereert niet alleen aan de Zwarte Piet-discussie. ,,Een van de redenen dat de extreemrechtse beweging schrikbarend gegroeid is in de laatste jaren, is hun succes in het combineren van hun ideologie en populaire internet-memecultuur. Ook deze slogan verwijst mogelijk naar zo’n meme, namelijk ‘Hitler did nothing wrong’ (Hitler deed niets verkeerd)”, zegt de NTA-onderzoeker.’’