Fascisme-expert Timothy Snyder verlaat Verenigde Staten waar fascisme oprukt onder Trump-regime

De gerenommeerde historicus Timothy Snyder, bekend om zijn invloedrijke studies over de Holocaust en totalitarisme, verlaat de Verenigde Staten. Dat meldt de Duitse krant Der Standard. De Yale-hoogleraar vertrekt naar Canada, naar de Munk School of Global Affairs & Public Policy van de Universiteit van Toronto.

Snyder, die tevens verbonden is aan het Weense Institute for Human Sciences (IWM), vertrekt samen met zijn vrouw Marci Shore, eveneens een gerespecteerd historica. Hoewel Snyder benadrukt dat zijn vertrek "grotendeels persoonlijke redenen" heeft, speelt de gespannen politieke situatie in de Verenigde Staten een duidelijke rol.

De beslissing komt op een moment van toenemende politieke polarisatie. Zijn collega Jason Stanley, een vooraanstaand filosoof en onderzoeker van fascisme, vertrekt eveneens naar Canada. Stanley waarschuwt ronduit voor een mogelijke "fascistische dictatuur" in de Verenigde Staten.

Shore, Snyders echtgenote, is nog explicieter over haar bezorgdheid. "Ik vrees dat het land afglijdt naar een burgeroorlog," zegt ze. "Ik wil niet dat onze kinderen daarin worden meegesleurd."

Snyder is bepaald niet de enige wetenschapper die het totalitaire Trump-regime ontvlucht. Het vertrek van prominente academici volgt op recente ontwikkelingen die de academische vrijheid in de VS onder druk zetten. Het ministerie van Onderwijs heeft brieven gestuurd naar 60 universiteiten met onderzoeken naar zogenaamde "antisemitische activiteiten", terwijl de overheid al financiering heeft ingetrokken bij instellingen als Columbia University. Ook studenten die protesteren tegen het Trump-regime of bijvoorbeeld de Israëlische genocide in Gaza, riskeren arrestatie en deportatie.