Gemaskerde Amerikaanse agenten pakken Turkse studente op na artikel over Gaza

Gemaskerde agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben een Turkse doctoraalstudente van de Tufts Universiteit opgepakt. De 30-jarige Rumeysa Ozturk werd dinsdagavond in Somerville, bij Boston, aangehouden toen ze op weg was naar een iftar-maaltijd met vrienden. Zes agenten in burgerkleding omsingelden de vrouw in de buurt van haar appartement.

Ozturk schreef vorig jaar een artikel in de universiteitskrant waarin ze de universiteit opriep om vanwege de Gaza-oorlog de banden te verbreken met Israëlische bedrijven. Het Trump-regime verwijt haar nu Hamas te steunen. Ze is niet de eerste buitenlandse student die het slachtoffer wordt van de heksenjacht op pro-Palestina-activisten. Mahmoud Khalil, die betrokken was bij protest aan de Columbia-universiteit, zit al twee weken vast.