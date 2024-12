Falende Faber gaat drie keer in een week nat bij de rechter

De beslissing van de rechtbank Amsterdam komt niet als een verrassing. Vorige week bepaalden rechters al dat de PVV-minister geld moest blijven vrijmaken voor de opvang in Rotterdam en Utrecht. Faber wilde de ongedocumenteerden liever opsluiten in de vrijheidsbeperkende locatie (vbl) in Ter Apel.

NRC schrijft: “De rechters in Rotterdam en Utrecht betwistten al dat de vrijheidsbeperkende locatie een alternatief is voor de bed-bad-broodregeling. In de vbl zijn nauwelijks bedden beschikbaar en het is onduidelijk of de ongedocumenteerden waar het hier om gaat wel aan de toegangsvoorwaarden voldoen. Zo is ’terugkeer-opvang’ in principe alleen beschikbaar voor mensen die terug kunnen en willen naar het land van herkomst. Ook wist Faber niet te onderbouwen dat opvang in de vbl goedkoper zou zijn.”