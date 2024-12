Rechter fluit falende Faber terug

Marjolein Faber wil het niet, maar ze moet 22 uitgeprocedeerde asielzoekers toch onderdak blijven geven in Rotterdam. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die de asielzoekers hadden aangespannen tegen de minister van Vreemdelingenhaat.

De NOS schrijft: “Volgens de rechter wegen de belangen van de asielzoekers zwaarder dan die van de minister. "Doorslaggevend is hierbij geweest dat de mensen om wie het gaat anders mogelijk op straat belanden, terwijl een behoorlijk deel van hen psychisch of fysiek (zeer) kwetsbaar is en niet duidelijk is of er ergens anders onderdak voor de vreemdelingen beschikbaar is."”