Facebook treedt niet op tegen wegbereiders van coups en massamoorden

Kwaadwillenden zetten Facebook in om in West-Afrika antidemocratische en pro-Russische berichten te verspreiden. Zo misbruikten zij het sociale netwerk onder meer om de basis te leggen voor de militaire coup in Burkina Faso begin dit jaar. Bij festiviteiten na de staatsgreep zwaaiden mensen met Russische vlaggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Digital Forensic Lab.

De nieuwe machthebber in Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, drong er in de maanden voorafgaande aan de coup bij president Roche Kaboré op aan om de Wagner-groep naar het land te halen. Deze dubieuze organisatie bestaande uit Russische huurlingen, zou moeten optreden tegen de jihadisten in Burkina Faso. Kaboré weigerde en moest in januari het veld ruimen.

Via Facebook werd de positie van Kaboré al sinds september ondermijnd. Op het sociale netwerk nam het aantal berichten waarin werd gepleit voor ingrijpen door de Wagner-groep plotseling enorm toe. De opstellers van de misleidende berichten wezen onder meer op de strijd die de Wagner-groep in buurland Mali voert met islamitisch geïnspireerde extremisten.

Ook in Mali is er een netwerk van Facebook-pagina’s actief waarin de loftrompet wordt gestoken over de Wagner-groep, constateren de onderzoekers van Digital Forensic Lab. Dezelfde pagina’s dringen nu aan op het uitstellen van verkiezingen. Daarnaast ageerden deze pagina’s tijdenlang tegen de Franse militaire aanwezigheid in Mali. In februari van dit jaar maakte de Franse president Emmanuel Macron bekend dat hij zijn troepen terugtrekt.

Hoewel het Digital Forensic Lab samenwerkt met Facebook, weigert het sociale netwerk vooralsnog om de pagina’s offline te halen. In het verleden heeft Facebook wel een groot aantal pagina’s afgesloten die nauwe banden leken te onderhouden met het Kremlin of de Wagner-groep.

De vermoedelijk eigenaar van de Wagner-groep is Yevgeny Prigozhin, ook wel bekend als ‘de kok van Poetin’. In Mali wordt zijn huurlingenleger door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van massamoorden.