Extremistische leider FDF waarschuwt BBB voor de laatste keer: ‘Het ziet er heel slecht uit’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3795 keer bekeken • bewaren

Het geduld van de extremistische boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) met BBB raakt op. Dat blijkt uit de nieuwjaarsvideo van Mark van den Oever van FDF. “We hebben de BBB op cruciale posities zitten, maar dat heeft nog niet voor vooruitgang gezorgd”, constateert hij. “Komend jaar verwachten wij dat wel.”

De klok tikt, weet ook Van den Oever. De zogeheten PAS-melders, boerenbedrijven die nu zonder de vereiste vergunning werken, verkeren nog altijd in onzekerheid. Aanvankelijk had de overheid voorgenomen om de PAS-melders uiterlijk 2025 te legaliseren, maar dat lukt in de verste verte niet. BBB-minister Femke Wiersma wil de juridische onzekerheid voor de PAS-melders daarom met drie jaar verlengen, liet ze eind november weten.

De vraag is of de rechter geen stokje steekt voor de plannen van Wiersma. De kans is groot dat rechtbanken de rijksoverheid en provincies zullen dwingen om te gaan handhaven bij de illegale boerenbedrijven. “Hebben boeren niet in de gaten dat BBB de PAS-melders in de mest laat zakken?”, vroeg Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) daarom al.

Ook Van den Oever voelt nattigheid. “De PAS-melders gaan op deze manier hartstikke voor de bus. Het ziet er heel slecht uit.” De extremistische boerenleider richt zich tot de BBB: “Denk eraan dat er geleverd moet worden. Dus mevrouw Wiersma, aan de bak. Zo niet dan zul je eind februari FDF in vol ornaat tegenover je vinden. Dus alsjeblieft, los de zaken van tevoren zelf op.”