Extremistische jihadisten organiseren kampen en de politiek blijft opvallend stil? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 114 keer bekeken • Bewaren

Azzedine Karrat Imam Persoon volgen

Stel je voor: een groep moslimterroristen komt heimelijk bijeen. Ze organiseren vechttoernooien, verbranden boeken van Joodse schrijvers en praten over het jagen op politici. Zelfs actieve politici bezoeken hun bijeenkomsten. Zou Nederland rustig doorgaan met de orde van de dag?

Die opening is een bewuste provocatie. Het onderzoek van Zembla gaat over neonazistische netwerken. Ik heb de daders verwisseld. Voelde u bij het woord ‘moslimterroristen’ meteen woede? Houd die dan vast wanneer u leest over Hitlerverering, antisemitisme en geweldsverheerlijking. Volgens Zembla waren zelfs actieve politici bij zulke bijeenkomsten aanwezig.

Waarom heb ik het gevoel dat bij moslims het hele land tekst en uitleg zou eisen, terwijl we hier nog moeten aandringen op urgentie? Waarom leidt de ene dreiging onmiddellijk tot een debat over een complete bevolkingsgroep, terwijl de andere dreiging gemakkelijk als het probleem van een paar ontspoorde figuren wordt behandeld?

Ik ben het zat dat mijn geloof steeds weer in de beklaagdenbank belandt. Dat problemen worden geïslamiseerd en moslims worden geproblematiseerd. Dat mensen die niets hebben misdaan zich toch moeten verantwoorden, omdat iemand die zij niet kennen zich op dezelfde religie beroept.

Mijn naam is Azzedine Karrat. Ik hoef geen loyaliteitstest af te leggen voordat mijn zorgen over Nederland ertoe doen. Dit is ook mijn samenleving. En dit gaat mij om de hele politiek. Wie volksvertegenwoordiger wil zijn, hoort waarden te hebben. Waarden die overeind blijven als ze stemmen kosten of een politieke vriend in verlegenheid brengen. Bij sommige politici moet je inmiddels zoeken waar die overtuigingen gebleven zijn.

Wat doet het met een samenleving als politici telkens aanwijzen welke bevolkingsgroep er volgens hen weer een probleem zou vormen? Als Nederlanders elkaar steeds vaker bekijken door de bril van afkomst en geloof? De gevolgen daarvan verdwijnen niet zodra het debat voorbij is. Mensen nemen dat wantrouwen mee naar hun werk, naar school en de straat op.

We zijn haat zat. Wij zijn discriminatie beu. Ik wil als mens gezien worden. Ik wil kunnen spreken zonder eerst namens alle moslims afstand te moeten nemen van andermans daden. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien met het vertrouwen dat zij erbij horen.

Politiek hoort mensen te verbinden. Daar zijn moed en overtuiging voor nodig. Wie steeds bevolkingsgroepen tegenover elkaar zet, moet ophouden zichzelf als verdediger van onze samenleving te presenteren.

Ook ik wil Nederland beschermen. Tegen de haat die ons allen uit elkaar drijft.

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