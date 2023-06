Extremistische boeren treffen hardwerkende Nederlanders met trekkerblokkade

Geradicaliseerde boeren hebben donderdag tijdens de avondspits de Rijnbrug bij Rhenen geblokkeerd. Als gevolg van de blokkade ontstonden er flinke files, waardoor talloze hardwerkende Nederlanders later thuiskomen. Het verkeer rondom Rhenen liep compleet vast, meldt de Gelderlander. “Politie is aanwezig bij het boerenprotest. Aan de zuidkant van de brug staan meerdere tractoren de weg te blokkeren.” Op een webcam van Gelderland.nl was te zien hoe boeren over de weg liepen.