FDF roept op tot intimidatie Kamerleden, stuurt trekkers snelweg op

Kamerleden reageren geschokt op een oproep van FDF om politici te intimideren. De extremistische boerenleider Mark van den Oever verspreidde via social media de telefoonnummers van CDA-Kamerleden en spoorde zijn aanhangers er toe aan de politici onder druk te zetten. CDA-Kamerlid Eline Vedder, doelwit van de agrarische agitatie, schrijft op Twitter: "Non stop telefoon en appjes. Met ‘advies’. En wat er gebeurt als dat advies niet wordt opgevolgd. Ik word geacht er vanwege veiligheid niet over te praten. Maar ben er knap ziek van."

Politici reageren geschokt op de intimidatieactie. Jesse Klaver schrijft: "Dit is pure intimidatie door een groep die allang niet meer de boeren vertegenwoordigt. Blijf van onze collega’s af!" CDA-leider Wopke Hoekstra veroordeelt dat de actie ook: "Verwerpelijk en onacceptabel dit. Met volksvertegenwoordigers kun je het eens zijn of niet. Zo werkt onze democratie. Maar nummers openbaar maken om mensen te intimideren, gaat alle grenzen van fatsoen voorbij. Stop daarmee."

De boeren zijn op weg naar Den Haag om daar te gaan protesteren. De boeren, die het poldermodel doorbraken door weg te lopen uit de onderhandelingen over het Landbouwakkoord, willen niet dat het kabinet nu zelf met regels komt. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd tegen de komst van de tractoren maar het is onduidelijk of dat daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden. Op de snelweg is dat in ieder geval niet het geval.