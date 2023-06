Extremistisch Wagner-leger belooft op te rukken naar Kremlin, Moskou kondigt noodtoestand af • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2293 keer bekeken • bewaren

Het Russische Wagner-huurlingenleger Wagner heeft de stad Rostov aan de Don ingenomen, zo'n 950 kilometer ten zuiden van Moskou. Dat gebeurde nadat Wagner de oorlog verklaarde aan het Russische leger en het Kremlin daarop besloot Wagner-baas Jevgeni Prigozjin te vervolgens wegens verraad. Volgens Prigozjin staan alle militaire objecten in de Russische stad nu onder controle van de Wagner-groep. Prigozjin zelf zou zich in het militaire hoofdkwartier bevinden.

Volgens de New York Times heeft het Russische persbureau TASS foto's gepubliceerd van pantservoertuigen en soldaten van de Wagner-groep in de straten van de stad. In Moskou is ondertussen de noodtoestand uitgeroepen vanwege een "terroristische dreiging". In de Russische hoofdstad wordt gevreesd dat Wagner van plan is op te rukken richting het Kremlin. Volgens een verklaring van Wagner heeft dictator Vladimir Poetin "de verkeerde keuze" gemaakt door zich tegen het huurlingenleger te keren en zal er "snel een nieuwe president zijn".

In een videoboodschap op het sociale medium Telegram dreigt Prigozjin een blokkade om de stad te leggen en naar Moskou op te trekken tenzij defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov hem in de stad ontmoeten. Of het Kremlin bereid is in te gaan op de eisen lijkt ondenkbaar. Rusland zal hard optreden tegen "verraders" die "de wapens hebben opgepakt tegen hun kameraden", zei Poetin in een televisietoespraak. "Iedere binnenlandse muiterij is een serieuze bedreiging tegen onze staat", aldus Poetin die ook sprak van "landverraad, afpersing en terrorisme" en "een klap voor Rusland, een klap voor ons volk". Poetin zou daarnaast opdracht hebben gegeven het Wagner-leger te "neutraliseren".

In Oekraïne worden de plotselinge ontwikkelingen in Rusland met interesse gevolgd. De opstand van de huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin is "slechts een begin" van binnenlandse strijd in Rusland, volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Mychailo Podolyak. Podolyak stelt dat "de elites in Rusland duidelijk diep verdeeld zijn". Ze kunnen het volgens hem niet meer bijleggen en er zou meer interne strijd in Rusland aankomen.

Hoe groot het Wagner-leger precies is, is onduidelijk. Geschat wordt dat het extreem gewelddadige leger zo'n 25.000 manschappen telt. Tot aan de oorlog in Oekraïne opereerd het leger dat formeel niet tot de Russische strijdkrachten behoort in de schaduw waar het de meest smerige klusjes opknapte. Sterker nog, het Kremlin heeft altijd alle banden met Wagner ontkent. Het privéleger zelf zou geregistreerd staan als onderneming in Argentinië. BNR schreef eerder over Wagner:

Wagner is vaak beschuldigd van oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld in de Centraal Afrikaanse Republiek waar de huurlingen zich volgens het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten schuldig maakt aan massa-executies, willekeurige opsluiting, foltering, gedwongen verplaatsing van burgers en aanvallen op humanitaire hulpverleners.

Update 11:30 uur:

Het Russische leger is in de regio Voronez, circa 500 kilometer ten zuiden van Moskou in gevechten verwikkeld aldus de regiogouverneur. Hij zei niet met wie, maar eerder zijn er meldingen geweest van de aanwezigheid van paramilitairen van de Wagner Groep in de regio.